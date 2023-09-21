爭訟已久的遠雄大巨蛋，近日已經完工並在進行消防安全檢查等驗收項目，外界也關心大巨蛋何時正式開幕。對此台北市副市長李四川21日接受廣播節目專訪時透露，25日會做最後一次測試，若通過的話，預計10月中旬遠雄就可以取得使用執照。

大巨蛋原本7月底就要取得使用執照，但其中消防安全檢查時間拉得很長，因此至今遠雄都還在進行缺失修正，很多細節消防局還在測試。李四川坦言，目前使用執照是卡在消防執照還沒有通過，現在還有一些測試還不合格。

李四川說，之前他也有到現場看過消防測試，現階段最重要的是測試受信總機、廣播系統，預計9月25日會做最後一次測試，若9月25日測試通過，應該月底使用執照就可以先行核准。

李四川表示，測試核准之後，建管處要將所有的圖片審查做副本，因此預計10月中旬左右，遠雄就可以正式拿到使用執照，接下來北市府會讓大巨蛋試營運，會找兩個球隊來打看看。