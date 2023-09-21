國寶集團總裁朱國榮因涉多起炒股案，被高院判刑8年及16年，日前驚傳朱國榮未依規定到警局報到，疑似已棄保潛逃，高院已發出拘票，並限期朱男必須在21日下午4點前報到，否則將對他發布通緝。北市警信義分局三張犁派出所因未能即時發現朱男沒來報到，信義分局今強調，將追究相關人員違失責任，並予以懲處。但基層員警痛批，報到機制根本無法防逃，不能一出事就甩鍋給警察，應檢討研議有效的預防措施。

朱國榮自2017年起，被法院規定每天晚上7點前必須到三張犁派出所報到，除了疫情期間，朱國榮每天都準時報到。但本月7日下午3時朱國榮到派出所報到後，隔日即未依規定現身，派出所直到12日晚間才發現通報分局，由偵查隊通知高院法警室。信義分局表示，對派出所值班幹部、所長未能即時發現，並落實通報的疏失，將會究責及檢討。

基層員警表示，有些被告是每天，或是每周、每月來派出所報到，規定不一，很容易發生疏失，但不管是多久必須報到，其實根本都無法防逃，因為就算朱國榮晚上7點來報到，他可能8點就偷渡出境了，到隔天警方發現他沒有現身時，他早就已逃之夭夭，通報也毫無功用。

官警表示，法院應考量朱國榮年紀已大，被判重刑後會乖乖入監服刑的機率不高，法院應採取更有效的強制措施，且現在科技進步，可研議是否能用新方式防逃。