為落實2030公車全面電動化目標，環境部於9月21日公告「補助電動大客車營運作業要點」，擬在未來8年編列190億元預算，並把以往直接補助車體費用，改為依電動公車實際營運里程及載客人次提供營運補助，盼鼓勵業者營運於高運量路線，提高減碳成效。

環境部表示，今年起的電動公車補助申請案，將依電動公車實際營運里程及載客人次執行營運補助，不再單純補助汰換車體，並提高每輛補助上限為160萬元、並分4年核撥，對象為公路汽車及市區汽車客運業，依照每車實際營運里程及載客人次核予補助。

環境部預估2024年至2030年市區公車加上部分一般公路客運及國道客運車輛汰換需求約1萬2170輛，預期全面電動化後行駛過程零碳排，二氧化碳每年可減量30.7萬噸，空氣污染物每年可減量4327噸。營運補助可促使業者優先將電動公車營運於熱門路線，預計可替代部分私人運具的使用，將可再減少6.2萬噸二氧化碳及1450噸空氣污染物排放，達到減碳及減空污共利效益。

環境部呼籲，客運業者盡快將燃油電動公車汰換為電動公車，優先投入高運量的熱門路線。