位於加勒比海熱帶島嶼國家的邦交國聖露西亞，人口約17萬人，全島經濟主要仰賴觀光與香蕉出口，且當地人甚為倚賴香蕉，每餐除了白飯、馬鈴薯等澱粉類主食外，更愛用香蕉當配菜，餐餐澱粉類過多，蔬菜不足，也讓超過6成露國人口有體重過重問題，國泰綜合醫院今年8月中旬指派考察團遠赴聖露西亞，將協助強化露國代謝性慢性病防治推動。

據2018年世界銀行資料顯示，露國有超過60％的人口有超重現象，近30％人口有肥胖問題，而過重、肥胖導致代謝問題進而增加罹患心、腦血管疾病及糖尿病併發症風險。另據美國華盛頓大學健康衡量指標和評估學院(Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME，世界衛生組織合作夥伴)統計資料顯示，糖尿病、慢性腎臟病及高血壓性心臟病分別佔露國2017年十大死因第三、第六及第八名。

國泰綜合醫院攜手國際合作發展基金會(國合會)，自今年起展開為期4年的「聖露西亞代謝性慢性病防治體系強化計畫」，包括指派考察團實地赴露國訪查、露國派遣種子教師及政策人員赴台培訓與參訪等醫療交流，協助露國強化代謝性慢性病防治體系，期降低露國因慢性病造成的經濟與社會負擔。

國泰綜合醫院考察團於2023年8月4日至15日在內科部林慶齡部主任的率領下，遠赴露國與駐地計畫經理林建璋先生辦理實地訪查工作，隨行與團人員包含營養、護理及資訊開發等專業人員。露國當地的醫療院所層級分為三級(最高層級)、二級醫院及衛生中心，此次共參訪Owen King三級醫院、Dennery二級醫院、Ciceron與Vieux Fort衛生中心，並拜會露國衛生部及我國駐露大使館，露國衛生部常任次長對於考察團成員具有多樣專業角色印象深刻，是露國未來朝疾病管理團隊整體規劃的方向。為期2週的考察發現，在有限的醫療資源及人力之下，露國的衛生體系非常注重代謝性慢性病的防治，當地衛生主管機關更是強烈認知到，有效的防治代謝性慢性疾病是改善露國國民整體健康狀況的關鍵指標，因而露國衛生部曾於2020年向我國大使館提出合作推動協助慢性病人強化及促進自我照護計畫，才有了此次三方的合作，未來也將透過種子教師培訓、分享系統化及多樣化衛教方式及進行APP開發的評估等面向協助強化。

此外，近日因颱風過境，國內出現一顆高麗菜叫價400元，引發熱議。不過，在露國半顆花椰菜要價約台幣400元，4根西洋芹700元，對當地人來說算是他們的日常，而含糖飲料與酒精類等飲品卻相對便宜，隨行營養師張斯蘭於訪查期間，觀察露國民眾飯桌餐點，發現每餐除了白飯當主食，配菜類多是澱粉類的食物，如豆子製成的咖哩、焗烤空心麵、馬鈴薯泥、芋頭等等，而每餐蔬菜的份量卻相對偏少，由於菜價昂貴也讓當地人蔬菜吃得少，加上飲品相對便宜，這或許都是造成當地人慢性病居高不下的原因之一，未來也將透過符合露國需求的策略與正確飲食衛教，改善當地人餐餐澱粉類與含糖飲料、酒精類等飲食過量狀況，強化慢性病及其併發症的預防。

國泰綜合醫院長年以來投入國際醫療援助，不遺餘力，曾四度榮獲外交部頒發外交之友貢獻獎肯定，自2016年起與國合會合作執行的「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」協助巴國就醫流程資訊化，更因成效卓越被譽為拉丁美洲醫療電子化標竿，此次再次與國合會攜手持續為醫療外交貢獻心力，也盼透過此計畫提升台灣國際能見度，並深化兩國邦交情誼。