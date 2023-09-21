社團法人中華教科文創新發展協會辦理「第31屆中華建築金石獎」，今（21）日舉行頒獎典禮。高市府工務局新工處獲得優良公共建設類規劃組2項及優良公共建設類施工組2項共計 4 項大獎，代表高雄公共建設獲得各方肯定。新工處進一步指出，未來仍持續堅持優質都市公共建設的決心，提升整體環境品質，強化城市魅力與文化內涵，帶動地方觀光及吸引優質產業進駐，打造幸福城市。

新工處表示，「高雄市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程」榮獲優良公共建設類規劃組金石獎，南、北兩基地，低樓層配置社會福利設施，皆由外部空間進入，不會對社區住戶造成困擾，各基地中庭均留設大片綠景，以周邊公園綠意延伸至基地內、具豐富天際線及量體對稱及沿街綠化社區共享為設計目標及構想。

鳳山日照社福中心。（圖／高市工務局新工處）

「高雄市六龜區綜合行政中心新建工程」榮獲優良公共建設類規劃組金石獎，建築屋頂採曲面鋼構屋頂形成天際線變化以融入周圍山景，建築立面以剪影造型隱喻天滿宮歷史遺蹟，建築量體利用地面層穿廊、二樓空橋保留天滿宮景觀軸線與空間機能動線，新舊建物配置並將開放空間集中留設以圍塑「埕」的空間，預計取得銀級綠建築標章、合格級智慧建築標章並達到建築能效一級。

高雄市政府警察局。（圖／高市工務局新工處）

「鳳山日照社福中心興建工程」榮獲優良公共建設類施工組金石獎，工程結合自強公園創生環境營造計畫，設計手法以退縮路口廣場、串聯公園綠地、逐層退縮友善鄰棟花園，提供嬰幼兒、老人、身障者多元化長照服務，讓家屬安心托付照顧，減緩照護壓力。

「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」同樣榮獲優良公共建設類施工組金石獎，大樓外觀明亮的色調設計，配合自然環境及鄰近建物色系，盡顯周邊開闊無際藍天與盎然綠林景色，一片蓬勃，透過大量開窗，兼顧採光及通風性，景觀深陽台全面採清玻璃，並利用深陽台錯落、窗框、格柵簡潔俐落線條配置使外觀造型立體不顯呆板無趣，自然光影隨時間變化，待民眾緩緩品味、漫步鳳山。