農業部長陳吉仲因近期進口蛋爭議不斷而請辭，今(21)日辭令正式生效，新黨痛批雞蛋問題沒解決，陳吉仲卻留下爛攤給農業部，也因錯誤的進口蛋政策造成浪費公帑，估算雞蛋、稅金、處理費加上倉儲費至少需多花4億元，要求農業部應負起損害賠償責任，賠償全民每人17元。

桃園市第三選區立委參選人游智彬今(21)日在農業部前召開記者會，痛批為解決台灣缺蛋，蔡政府不僅進口大量進口雞蛋應急慢半拍，且因天氣轉熱、學校放暑假等原因雞蛋需求量下降，政府估計錯誤，造成5402萬顆雞蛋的耗損與臨期待銷毀，占了所有進口蛋總量的37％，顯然農業部所說「建立滾動安全庫存」機制完全失靈。

其次，農業部在記者會上信誓旦旦地稱「進口蛋有效期標示無誤」，卻遭稽查出日期錯標導致下架。農業部又說「雞蛋塗蠟噴膜可延長保存期限」，食藥署卻出面打臉，說明雞蛋進口至台灣洗選後未再塗蠟，沒塗蠟要怎麼妥善保存這些經過長時間運輸的進口蛋？農業部的說法明顯出現紕漏，這樣荒腔走板政策，要如何讓台灣人民相信政府？

游智彬強調，錯誤的政策比貪汙更可怕，農業部未明確掌控進口雞蛋數量，導致雞蛋過期須花費2億元用以銷毀5170萬顆到期雞蛋，台灣人民的權益已遭到嚴重損害。

依據《國家賠償法》第2條第2項規定：「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同」。

游智彬說，台灣納稅人受到多負擔稅金的損失，依法農業部應負擔損害賠償責任。專業人士估算雞蛋、稅金、處理費加上倉儲費至少需多花4億元，游智彬特地前往農業部遞交《國賠請求書》，請求農業部應賠償全台灣每人17元；他也呼籲，陳吉仲雖然辭職下台，但後續更應全面究責，確保全民食安健康無虞。