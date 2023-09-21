海軍新兵訓練中心前楊姓中士班長日前因為不服管教，因情緒失控拿榔頭攻擊直屬長官張姓中校大隊長，導致張中校腦部鈍傷、頭皮撕裂傷等傷害。橋頭地檢署訊後依殺人未遂向地院聲請羈押，經法院諭知以6萬元交保並限制住居。

檢方表示，日前接獲國防部通報、憲兵指揮部高雄憲兵隊報告，楊姓中士於9月18日晚間10時許手持鐵鎚直接攻擊張中校，以連續敲擊頭部導致張中校的腦部鈍傷、頭皮撕裂傷等傷害。送醫幸無大礙。楊姓中士已經被海軍記3大過開除。

橋頭地檢署立即指派檢察官李侃穎、檢察事務官楊曜綸負責偵辦，經李侃穎訊問後認為楊姓中士涉有刑法第271條第1、2項之殺人未遂罪、陸海空軍刑法第49條第1項對長官施強暴罪等犯罪嫌疑重大，所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有反覆實施之虞，其犯行嚴重破壞部隊紀律與領導統御，妨害軍事安全。

檢方向橋頭地方法院聲請羈押，經法院諭知被告以6萬元交保並限制住居。海軍對此相當低調，僅表示尊重司法。