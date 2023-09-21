萬物齊漲，一名男子觀察夜市許多攤商都漲20元，餐點每份售價幾乎都是80至100元起跳，他說以這種價錢不如去吃餐廳，用餐環境還比較舒服，轟夜市的攤商把消費者當盤子是「自取滅亡」，貼文上線網友也有感，「夜市應改為盤子夜市。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，周日（17日）到夜市吃晚餐，發現多數攤商都漲價了，一份餐點幾乎都是80至100元起跳，直呼「真的吃不下去，太誇張，是把消費者當白痴，還是把觀光客當肥羊或盤子？」

原PO表示，很多小吃攤雖然只漲20元，但漲幅逼近30%，以這樣的售價還不如吃餐廳，且夜市用餐環境不如餐廳，他大酸「我都快吃不起夜市了，只能去餐廳吹冷氣，夜市要自取滅亡，沒落也是必然的。」

貼文引發網友討論，「你以為只有夜市嗎？現在連一般小吃店都漲超多」、「應該要改成盤子夜市才對」、「以前去夜市還能口袋塞一張500元爽吃，現在沒2張小朋友，都不好意思跟人說我是要去逛夜市」；但也有人緩頰，「夜市攤商想賺錢還得看天氣，你也去擺攤看看就知道錢難賺」、「現在夜市租金貴成這樣，說實話攤販賺得也沒你想得多」。