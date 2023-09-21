永豐銀行積極發揮金融影響力，以信託架構協助中小企業取得綠電，今（2023）年第四季起將陸續啟動轉供，預計一年約可達3760萬度、減碳量18600公噸。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，自前（2021）年起推動綠電交易自由化，近期亦攜手售電業者－台灣碳資產及艾涅爾電力等導入信託架構，持續提供創電、售電及購電的三方安全便捷交易平台，攜手企業夥伴共同朝淨零永續目標邁進。

運用永豐銀行綠電交易信託架構的台灣碳資產，提供國際碳權媒合、碳盤查輔導與綠電供需等多元服務；艾涅爾電力則以一站式管理流程，提供綠電及憑證採購、設備汰換節能效益評估及碳權取得等全方位能源服務。

除以綠電信託架構推動市場自由化外，永豐銀行表示，旗下跨足地熱發電、儲能裝置及小水力等新興綠能領域，協助產業夥伴發展多元電力供應樣態以實踐轉型；至今年8月底，太陽光電融資市占率約達三成，扮演市場領頭羊。