聯合國保護世界海洋多樣性的公海條約（High Seas Treaty）今天獲得67個國家簽署，往扭轉過度捕撈等人類活動對脆弱海洋生態造成的破壞再邁進一步。

這項保護公海生物多樣性的全球協議經多年討論，終在今年3月達成共識，在6月由聯合國正式通過；各界認為要實現在2030年前保護全球30%的海洋和陸地，即「30x30」目標，「公海條約」至關重要。

今天聯合國大會上，已有近70個國家簽署此一條約，但仍需各國國內批准才能生效實施。

這項協議允許建立禁止捕魚的海洋保護區，並確保公海上的人類活動須受環境影響評估。

路透社報導，國際自然保育聯盟（International Union for the Conservation of Nature, IUCN）估計啟動這項條約需要5億美元（約新台幣162億元）的資金，此外每年可能還需要1億美元的特別執行經費及建造量能基金。

近年來，由於過度捕撈和氣溫上升，海洋環境面臨的威脅不斷加劇；而海底採礦、使用地球工程技術來提高海洋吸收二氧化碳的能力等，也可能帶來新的威脅。

環保組織表示，條約最遲必須在2025年之前全面生效實施，以確保達成「30×30」的保護目標。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120921