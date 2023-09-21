荷蘭媒體報導，舉世聞名的荷蘭攝影師奧拉夫（Erwin Olaf）在與肺疾搏鬥多年後病逝，享壽64歲。

奧拉夫以其靜物肖像照聞名，經常描繪日常生活中較為骯髒的一面、禁忌，甚至古怪的事物。從西班牙到上海，全球各地的人們都被奧拉夫的畫作深深吸引。

荷蘭廣播基金會（NOS）表示：「世界知名的攝影師埃爾溫．奧拉夫已逝世。他的家人公布這項消息。」

奧拉夫從1996年起便飽受肺氣腫所苦，日前才接受了肺部移植手術。

荷蘭廣播基金會引述與奧拉夫一家關係密切的人士說法報導：「他的病情原已有所好轉，卻突然惡化，搶救無效。」

荷蘭廣播基金會補充表示：「奧拉夫享譽全球，堪稱是荷蘭最知名攝影師。」

"Royal Blood" by Erwin Olaf - Princess Diana: pic.twitter.com/fTQ8Ovt1Km — Yves' Pinned Tweet (@AdamantxYves) December 5, 2016

他在1980年代以一系列極端裸體攝影作品打響名號，2000年又在血淋淋的死亡場景中描繪英國史上多名王室成員，激怒英國君主制的支持者，其中一幅作品名為Lady Di，主角是已故威爾斯王妃黛安娜。

在阿姆斯特丹土生土長的奧拉夫晚年作品變得更加內省，不過他對裸體的關注依舊沒變，這是他作品中反覆出現的主題。

他的攝影作品評論人類處境，以黑白兩色或黯淡色彩描繪各種體型的裸體，讓人想起1960年代拍攝的照片。

奧拉夫也是維護LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）族群權益的領頭羊。他因替同志族群爭取權益，在60歲生日這天被授予荷蘭騎士勳章。

他經常為荷蘭王室成員拍攝官方肖像，今年3月獲國王亞歷山大（King Willem-Alexander）頒發荷蘭藝術與科學榮譽獎章（Medal of Honour for Art and Science）。

奧拉夫的大型個展「埃爾溫．奧拉夫：完美時刻－未竟世界」去年在國立台灣美術館登場，他因個人健康因素無法來台，仍以預錄影片致詞。

當時他說：「此時此刻在台灣舉辦展覽讓我很感動與榮幸，因為台灣在亞洲已成為一個強大的民主力量，另外台灣也是亞洲第一個允許同性婚姻的國家。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120921