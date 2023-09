荷蘭媒體報導,舉世聞名的荷蘭攝影師奧拉夫(Erwin Olaf)在與肺疾搏鬥多年後病逝,享壽64歲。

奧拉夫以其靜物肖像照聞名,經常描繪日常生活中較為骯髒的一面、禁忌,甚至古怪的事物。從西班牙到上海,全球各地的人們都被奧拉夫的畫作深深吸引。

荷蘭廣播基金會(NOS)表示:「世界知名的攝影師埃爾溫.奧拉夫已逝世。他的家人公布這項消息。」

奧拉夫從1996年起便飽受肺氣腫所苦,日前才接受了肺部移植手術。

荷蘭廣播基金會引述與奧拉夫一家關係密切的人士說法報導:「他的病情原已有所好轉,卻突然惡化,搶救無效。」

荷蘭廣播基金會補充表示:「奧拉夫享譽全球,堪稱是荷蘭最知名攝影師。」

"Royal Blood" by Erwin Olaf - Princess Diana: pic.twitter.com/fTQ8Ovt1Km — Yves' Pinned Tweet (@AdamantxYves) December 5, 2016

他在1980年代以一系列極端裸體攝影作品打響名號,2000年又在血淋淋的死亡場景中描繪英國史上多名王室成員,激怒英國君主制的支持者,其中一幅作品名為Lady Di,主角是已故威爾斯王妃黛安娜。

在阿姆斯特丹土生土長的奧拉夫晚年作品變得更加內省,不過他對裸體的關注依舊沒變,這是他作品中反覆出現的主題。

他的攝影作品評論人類處境,以黑白兩色或黯淡色彩描繪各種體型的裸體,讓人想起1960年代拍攝的照片。

奧拉夫也是維護LGBTQ+(同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒)族群權益的領頭羊。他因替同志族群爭取權益,在60歲生日這天被授予荷蘭騎士勳章。

他經常為荷蘭王室成員拍攝官方肖像,今年3月獲國王亞歷山大(King Willem-Alexander)頒發荷蘭藝術與科學榮譽獎章(Medal of Honour for Art and Science)。

奧拉夫的大型個展「埃爾溫.奧拉夫:完美時刻-未竟世界」去年在國立台灣美術館登場,他因個人健康因素無法來台,仍以預錄影片致詞。

當時他說:「此時此刻在台灣舉辦展覽讓我很感動與榮幸,因為台灣在亞洲已成為一個強大的民主力量,另外台灣也是亞洲第一個允許同性婚姻的國家。」(譯者:李佩珊/核稿:劉文瑜)1120921