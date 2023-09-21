中國學者曹辛在金融時報中文網撰文指出，從近期中美高層的會晤與表態看來，兩國都認為需穩定當前危險的雙邊關係，這是出於內政需要，但能否長期穩定仍待觀察。

17日，中共中央外辦主任、外交部長王毅與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行會晤。接著，18日中國國家副主席韓正與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在紐約聯合國大會期間會面。

金融時報中文網21日刊出由中國南方報業集團出身、現任中國民間外交智庫察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛的文章。

曹辛認為，從這兩次的高層會晤可看出，雙方都認為有必要穩定當前危險的雙邊關係。其中主要原因是內政的需要。中國當下迫切需要發展國內經濟；美國則是總統大選將來臨，需有穩定的外部環境。

他分析，今年以來，第二季中國經濟發展狀況不好，第三季自8月開始情況開始好轉，剩下這段時間裡，把力量集中於發展經濟極為必要。鑑於美國經濟對全球的影響力，中美關係的穩定就成了一種客觀需要。

曹辛接著分析，美國總統大選即將到來，美國總統拜登（Joe Biden）又希望連任，他迫切需要穩定當前動盪的中美關係，否則國內就會說他無能、無法解決中國問題，「這當然對他不利」。

他說，因此現在的情況是，全球最大的兩個經濟體出於各自眼前的內在需要，正在緩和兩國的緊張關係。不過，雙方關係是否能夠長期穩定下來，仍然需要觀察。

曹辛認為，中美之間的結構性矛盾沒有改變，誰將是世界第一強國的問題沒有解決，或者雙方沒有建立一個過渡性的解決問題框架，那麼當前的中美關係的穩定只是暫時性和戰術性的需要。

另外一個關鍵是台灣議題。曹辛表示，王毅指出台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線；美國則指台灣海峽和平與穩定的重要性。

他認為，顯然在美方這邊，台灣問題是被單獨列出的，不是「美中雙邊關係的關鍵問題」，這和中方的立場是對立的。這必然會為未來兩國關係留下隱患，同時也決定了中美博弈的長期性。（編輯：周慧盈）1120921