美國聯準會最新利率決策會議表示，近期美國經濟表現強勁，升息循環對經濟的影響尚未完全顯現，須更多時間觀察，這次決議暫停升息一次，維持利率在5.25％至5.5％區間，為22年來高點。

國泰投信根據最新利率點陣圖顯示指出，年底前仍有升息1碼的空間，2024年底利率的預估中值為5.1％，意味利率將維持在高位好一段時間，明年底前才有降息2碼空間；整體而言，符合市場對明年開始降息的預期。

國泰10Y＋金融債ETF基金經理人鍾郁婕表示，升息循環見頂已成為市場高度共識，據上一輪升息循環(2016~2018年)數據觀察，若於最後一次升息(2018／12／19)後進場投資各類債券，相較全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債，10年投資級金融債表現最佳，持有2年報酬率逾41％，持有3個月、6個月、1年也分別有5.7％、14.5％、26.6％的報酬率。