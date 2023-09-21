美國軍方已在威廉斯堡（Williamsburg）尋獲失蹤F-35B戰機的碎片和殘骸。

1架美國海軍陸戰隊F-35B隱形戰機17日下午在飛行員於南卡羅來納州上空彈射逃生後，靠著自動駕駛系統，以「殭屍狀態」（zombie state）繼續飛行。而1天後，美國軍方終於在威廉斯堡（Williamsburg）尋獲失蹤戰機的碎片和殘骸。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，雖然目前還不確定，但 F-35B 的特殊座椅可能在這起不尋常的事件扮演了某種角色。在整起事件中，最令人好奇的，就是駕駛為何和如何會彈射逃生。

1名美國官員告訴美聯社，駕駛是在故障後，被迫彈射逃生。而這暗示，F-35B會神秘地墜毀，部分可能和戰機獨特的垂直起降性能有關。由於F-35B有自動彈射系統，駕駛的確可能是非自願被彈出。

而美國海軍陸戰隊會在F-35B採用這功能，其實是有原因的。這款戰機能像直升機般起降，是因為在兩棲攻擊艦和機場短跑道上很有用。而F-35B能辦到這點，是因為在機身中央有個大型墊升風機（lift fan），要是這風機故障，或是來自發動機的動力中斷，戰機就可能翻轉墜落，速度可能比飛行員即時反應，以穩定戰機或彈射逃生的速度還快。

美國軍方已在威廉斯堡（Williamsburg）尋獲失蹤F-35B戰機的碎片和殘骸。

儘管相關功能的參數還不清楚，但在駕駛和飛機面臨危險的情況下，自動彈射系統就很可能會啟動。顯而易見的是，英商馬丁貝克（Martin-Baker）的US16E 彈射座椅無須駕駛輸入指令，就能自行啟動。

另一方面，回顧2022年12月，1架F-35B在德州沃斯堡（Fort Worth）的海空軍聯合預備基地（Naval Air Station Joint Reserve Base）試飛時，原本戰機在跑道上懸停，但突然機頭墜地，導致機身在地面旋轉冒煙，但所幸駕駛彈射逃生。要是當時F-35B以不同的方向翻滾，駕駛可能就沒有足夠的時間或空間彈射逃生了。