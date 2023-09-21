選舉將至，藍綠議員21日在桃園市議會針對「行政不中立」針鋒相對，綠營斥市長張善政上班時間忙著幫同黨總統參選人輔選，無怪乎施政滿意度吊車尾，藍營反控前市長鄭文燦上任首2年滿意度都比張更差，更細數鄭文燦任內市長座車給候選人搭、官邸宴客局處長穿背心喊凍蒜等爭議事件，要鄭文燦先承認錯誤道歉，桃市府就不要重蹈覆轍，否則高居副閣揆者都喊對，桃市府大可比照辦理，雙方唇槍舌戰不可開交。

「絕對比前朝中立！」新聞處長羅楚東指出，為推動縣市合作，增加桃園市曝光，相關活動皆會視情況邀請具市政交流意義的縣市首長參與，標準一致，且張善政若參加非公務行程，一定都會請假，市府團隊絕對謹守行政中立，也會記取教訓，對於前朝種種行政不中立的行為，絕不能重蹈覆徹。

綠議員黃瓊慧率先發難，指張善政施政滿意度從鄭文燦卸任的第8名掉到全國倒數第7，地方紛紛反映找嘸市長，淹水、颱風天都神隱，地方重要活動如樂天棒球場大螢幕在市府出資下更新開幕，都不見市長身影，追查發現竟是去參加侯友宜的桃園造勢活動，且是下午4點上班時間。

黃瓊慧指出，議員李宗豪5月18日質詢時，張善政親口承諾：「上班時間不會輔選，下班會彈性運用」豈料2個月後就自打嘴巴，難道桃市府4點就下班？議員許家睿要求，未來首長要輔選，除了下班時間彈性運用，上班時間輔選請務必落實請假，人事處也務必掌握是否有公務員違反公務人員行政中立法。

議員王珮毓說，今年龍潭舉辦端午節龍舟賽，邀請國民黨總統及立委參選人上台致詞趁機拉票，明明是公部門舉辦活動卻未阻止，明顯公然違反行政中立。議員魏筠也提到，樂天棒球中壢日竟邀立委魯明哲幫忙開球打擊，再巧妙推給企業，「以為大家都是瞎子嗎？」強調行政中立法中央規定的，為了張市府給人民好印象，呼籲遵守法紀。

國民黨議員舒翠玲則反擊，鄭文燦上任首年六都排第4、比張善政還差，第2年排全國第13名、競爭力更連2年六都殿底，並以「天地水火」諷刺鄭文燦任內4大政績：八德羽球場天花板掉落、平鎮地下停車場塌、楊梅行政園區水上漂、蘆竹美福大火燒21天等，都讓人印象深刻。

舒翠玲並一一細數鄭文燦任內爭議，呼籲張市府各局處記得不要犯跟鄭文燦同樣的錯：民政局主祕上班時間帶黨工到宮廟喬候選人行程未請假，區公所錄影帶不要私自截圖給網軍當打手攻擊特定對象，諷刺就算資訊公開也有個資法問題，祕書處也要緊盯市長座車別隨意讓同黨候選人全程搭乘跟跑行程，勞動局長更別穿背心帶公會幹部在市長官邸和候選人把酒言歡喊凍蒜。

舒翠玲指出，鄭文燦過去高喊行政中立法只針對事務官、局處長請假資料是個資不能提供，面對藍營批評也不以為然，她要求祕書處發函請示行政院，詢問過去作法是否有誤，若有錯就請鄭文燦道歉，承認錯誤、糾正錯誤、不要重蹈覆轍，否則浪費公帑以行政資源全力輔選的人都能高升副閣揆，誰又有資格指責現在的桃市府，張市府大可繼續比照辦理。

國民黨議員錢龍強調，行政中立法只規範常任文官，民選地方首長和政務人員不適用，僅能以道德標準規勸，呼籲以前做不好的不要延續，市府官員要謹守本分。

國民黨議員詹江村則不滿議會因「行政不中立」氣氛劍拔弩張，直指前資科局長上班時間作梗圖修理他、民政局幫前議員王浩宇擅闖替代役宿舍事件闢謠澄清等，都還歷歷在目，要綠營議員不要換了位置換了腦袋、只會作秀，議會應該針對鐵路地下化停擺8年、綠線捷運卡關、滲眉埤斥資整治汙染等議題監督，也諷刺張市長不用像鄭市長一樣，里長一通電話就趕到薑母鴨店幫忙慶生，「不需要這麼親民，否則叫保全來當市長就好，請好好擘畫桃園的未來！」