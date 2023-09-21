大陸這家還在虧損的新能源車廠，希望藉由自己的新手機，讓蔚來車主可以不受時空的限制，同步知道電動車最新狀況，例如檢查電池電力存量等。同時，此手機也被賦予遙控鑰匙的功能，並可自動停車以及使用車載娛樂系統。

蔚來汽車在上海舉辦的創新科技日（Innovation Tech Day）中，發表這支作業系統採用Android的智慧手機，售價訂在6,499人民幣，約890美元，與華為最新的旗艦產品Mate 60 Pro一樣價錢。

蔚來汽車希望，這支手機能跟電動車緊密連結，為車主帶來更好的用戶體驗。這款手機將透過蔚來汽車網路商店銷賣，不過，礙於產能受制，剛開始的交機時間與支數等事宜，可能無法如買家所願。

蔚來汽車成立於2014年，迄今為止主要的汽車業務都還沒賺過錢，都一直在燒錢。以上季來說，蔚來不僅虧損超乎預期，且大賠至少8億美元。6月期間，蔚來利用出售股份給阿布達比政府為主要股東的投資公司CYVN，籌得7.38億美元。本周初，釋出可轉換公司債也拿到10億美元資金，但當天股價卻一度暴跌17%。

雖然最近幾個月的交車數輛有增加，但蔚來在今年前8個月只出廠94,352輛電動車，還不到年度目標25萬輛的一半。為了提升銷售量並改強資產負債表，蔚來大打價格戰、縮減客戶福利，推出改款汽車，並順延部分投資項目。

不過，蔚來還是堅持要完成2022年首次公開的手機計畫。這次除了新手機亮相之外，蔚來還展示包含前後兩端的全端（full-stack）技術布局，包括電池系統、晶片、電動車動力系統、車輛工程、自動駕駛、智慧座艙與人工智慧等。

蔚來汽車指出，已經已經開始大量生產以雷射為主的雷達記憶控制半導體，每個可以省下好數百塊人民幣。不過，蔚來今年恐怕無法實現，在歐洲建造電池更換站的營業目標。