新北市五股區3名國中生昨（20）放學後到工商路的知名連鎖牛排店用餐，等餐期間1名學生亮出折疊刀把玩，與其他客人發生口角，蘆洲警分局獲報後派員到場，沒收折疊刀，認定3人行為恐涉少年事件處理法，已通知監護人到場，並通報校方訓導主任，並製作偏差行為通知書。

有網友在臉書粉絲社團「我是五股人」PO文指出，3個屁孩手上拿著折疊刀，甩來甩去，口中還不停的罵三字經，甚至還嗆其他客人「看三小」，學校要好好管控違禁品，家長也請好好管教一下，要不然五股又要多幾隻8＋9了。

蘆洲警分局表示，昨下午5時接獲報案在五股工商路的一間牛排館，有3名國中生消費，其中1名人用餐時亮出折疊刀，更疑似與其他顧客發生糾紛，實際派員到場，確認3國中生只有亮刀，未與人衝突，當場沒收摺疊刀。

警方認定3名國中生的行為恐涉及少年事件處理法，已通知監護人到場，並通報校方訓導主任，並製作少年偏差行為通知書。蘆洲分局五股所所長周附三呼籲，請勿無故攜帶刀械避免觸法。