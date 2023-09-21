雲林縣衛生局在西螺農產倉儲查蛋，發現來自新北市永成蛋品製造的冷凍殺菌液蛋200箱，至於是否是混液蛋，新北市衛生局說，目前永成蛋品公司由稽查排程中，會儘速查核釐清。林口居民則說，永成是做大盤批發生意的，居民沒向永成直接買過，不太清楚永成蛋品狀況。

雲林縣衛生局在西螺萬鵬物流稽查，查獲新北永成蛋品製造的冷凍殺菌液蛋，因液蛋標示產地為台灣，為避免有混液蛋涉標示不實的情況，雲林已移請新北市衛生局查察。

新北市衛生局說，接到雲林移轉的資料後，初步研判是業者受中央畜產會委託代工製造液蛋，目前正由稽查排程，尚未前往查核，會盡速釐清。在地民眾說，永成算是上游廠商，只做大盤批發，當地居民不太了解永成的情況。

新北市衛生局目前查到，轄內福商勝蛋品公司，將進口蛋與本土蛋混合後製成液蛋出售，雙北都有學校、補習班與食品業者在不知情情況下用到混液蛋，有涉及刑責部分，已交由法務部調查局新北市調查處了解。

新北地檢署表示，19日看到新聞後，也已由民生專組檢察官分案調查，全案朝商品虛偽標記等罪偵辦中。據悉，昨(20)日承辦案件的檢察官已與調查官先開會了解，衛生局也持續追查中。