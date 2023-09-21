新竹1名廖姓女子去年3月不幸中風，左邊的手腳都變得沒有力氣，經過一段時間復健，力量還是不足，抬高或抓東西都感到困難，而且越來越緊繃，有時活動時也會感到疼痛，家人也越來越不敢協助復健，讓廖女對於復健的信心大減，到新竹台大分院新竹醫院復健部就診，有機器手臂輔助後，情況改善許多。

新竹台大分院新竹醫院復健部職能治療師林蕙筠說，廖女剛到院就診時，醫師評估覺得應該先處理整個上肢緊繃的問題，於是建議施打肉毒桿菌素，緊繃感亦於注射後消失，也開始能進行一點手臂動作。

醫師進一步建議她，可考慮使用上肢機器輔助訓練治療。廖女每周接受2次療程後表示，有機器手臂輔助，比起由別人幫忙活動肢體運動，有比較好的支撐，而且動作速度慢慢進行也比較穩定，也開始願意嘗試配合出力，感覺動作有比較舒適，也沒有疼痛的情況。

林蕙筠說明，上肢機器輔助訓練可依據病人不同的力氣狀況，提供上肢近端或遠端的動作訓練。其中上肢近端訓練是使用機器手臂取代人力，與傳統復健訓練相比，提供病人更加穩定的動作輔助支撐；此外，也能透過先進的肌電訊號感測技術，配合上肢的肌肉動作收縮情形，可設定多種智慧化訓練模組，讓治療師視病人狀況及能力，選擇合適的訓練模式與調整難易程度。

另一套機器輔助訓練是用來訓練手部活動的鏡像模式訓練，病人在健側手穿戴上感應手套，做出的動作透過偵測系統，把訊號傳遞到患側手的機器手馬達，再由機器手輔助患側手活動，做出跟健側手一樣的鏡像動作。

這項訓練的好處是，可以搭配日常生活的一些簡單動作，比如拿球、取物等，此一訓練模式能夠活化病人的鏡像腦神經元，同時提供患側手的肌肉本體覺與運動覺回饋，以促進中風患者神經動作復原。

林蕙筠也說，近年來，機器輔助訓練已經有越來越多的應用，除了用於腦中風病人之外，也可以用於其他肌肉骨骼及周邊神經損傷的復健。需要先經過復健科醫師及職能治療師的專業評估，如果肌肉張力過強，會建議先處理張力問題，再由職能治療師根據病人需求與狀況，制定個別化的復健訓練計畫，幫助病人回復日常生活功能。