歡慶10月彩虹驕傲月，全球日用消費品大廠聯合利華結合旗下品牌與momo購物網、屈臣氏兩大通路，持續推出「為愛站出來 Stand By U」彩虹品牌月活動，還有機會抽住宿券和大禮包，總價超過60萬元。

「彩虹聯名保養禮盒」是由台灣性別平等教育協會負責設計，精選6款聯合利華旗下象徵六色彩虹的熱銷保養品與家用品，並附贈限量版時尚配件彩虹手機吊繩；消費者不僅可用原價四折起（原價2031元）的甜甜價888元購買禮盒，還贈百元mo幣，更有機會抽到價值超過萬元的Apple Watch series 8以及驕傲特別版運動型錶帶。另外，自10月6日到10月15日，全聯合利華品牌也一同為愛走出來，於momo購物網舉辦聯合品牌慶，全館商品限時35折起。

聯合利華第三年與屈臣氏攜手合作，自9月21日至10月18日彩虹品牌月期間祭出雙重優惠。凡於屈臣氏購買聯合利華旗下指定品牌商品消費滿688元（折扣後），直接現折50元；消費滿388元（折扣後），可憑發票至屈臣氏寵i會員網站登錄將彩虹好禮帶回家，包含有同志友善飯店美稱的金普頓大安酒店精選房住宿券及聯合利華大禮包。