一名女網友分享，最近還在念研究所的兒子帶著懷孕的老婆回來，表示要休學養家，詢問她能否先借住在家裡，原PO大方答應，平常也和媳婦相敬如賓，但卻引起媳婦不滿，因為她不僅要求兒子要給房租，還對媳婦不聞不問，甚至死不送走家裡養的寵物，更不願意幫兒子出聘金，讓想當公主的媳婦慘敗，也引起網友討論，不少人留言大讚這根本是天使婆婆。

一名女網友近日在Dcard上分享，兒子去南部念研究所，最近突然帶一個懷孕的女孩回家說「媽！忘記跟你講，我們登記結婚了！」接著兒子就說為了養活妻小，他要休學去工作，並與原PO商討在經濟狀況穩定之前，能否先借住家裡。

女網友表示，從小她就告訴兒子和女兒，她養他們到大學畢業已是仁至義盡，接下來的人生請自己做主，而她老了也不用孩子們扶養，只要偶爾打電話給她或是回老看看她就好，而她自認很開明的態度竟讓媳婦很不滿。

女網友指出，兒子搬回家借住，她每個月都有收房租，當然價格比外面便宜許多，但媳婦卻認為她與兒子算太清楚；此外她有請傭人打掃、煮飯和洗衣服，媳婦什麼家事都不用做，她平常也不會去打擾媳婦，只有偶爾遇到會打招呼，怎料相敬如賓的生活模式，卻被媳婦嫌到不行，因為媳婦的大嫂當年懷孕回家時，媳婦一家人將其寵成小公主，如今一樣的狀況，原PO卻不聞不問，讓媳婦很不平衡。

女網友表示，媳婦對她養的寵物也很不滿，但早在兒子搬回來前，她就領養了一隻聲帶被割的狗，還有一隻撿到的貓，2隻寵物該打的預防針都有打，且都不太會發出噪音，更不要說她早買了隔板將媳婦與寵物的生活空間隔開，但媳婦還是天天吵著要她把寵物送走，擔憂寵物會傳染什麼病給她。

女網友也說，媳婦家要求大小聘，而媳婦見她經濟狀況不錯，以為她會幫忙出這筆錢，但原PO卻直接挑明說，她不會幫忙出聘金，但若兒子錢不夠要借錢湊聘金可以，且同意分期償還，不需要利息，讓媳婦聽了氣到哇哇叫。

女網友坦言，媳婦對她很不滿，而她也忍到受不了，直接跟媳婦說「我家讓妳這麼不舒服的話，不用這麼勉強自己，想走就走。」讓媳婦氣到跑回房間哭，而她也跟兒子好好談了一回，兒子表示不知道老婆反應這麼大，他會再觀察一陣子，如果不行就會出去租房子。

貼文引起網友討輪，不少人大讚原PO根本是超開明的天使婆婆。「您是新世代好婆婆，給您支持！可惜遇到舊觀念的媳婦」、「最喜歡這種不打擾的婆婆了， 請他們外面租房」、「難得少數有讓我想挺婆婆的文章」、「這媳婦不知福欸！有不打擾的婆婆，有菲傭、有狗、有貓，我還不住爆」。