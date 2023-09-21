將於10/7在高雄盛大展開的首屆TTXC台灣文化科技大會，是由文化部、高雄市政府、數位發展部共同打造，內容橫跨影視、音樂、產業、派對領域的全新國家級文化科技品牌。受邀參展「未來訊號站」展區的合作單位「夢想動畫」，將在高雄流行音樂中心珊瑚礁群「虛實入口」展出兩項主題運用，讓民眾體驗「虛實」與「實虛」兩種主從互換整合模式的應用情境，一探元宇宙的奧妙。

「3D REC 全身掃瞄系統」，民眾進入大型全身掃瞄置後，產生數位分身。（圖片來源：高雄市文化局提供）

TTXC台灣文化科技大會「未來訊號站」展區充滿科技感，其中「虛實入口」展區，有兩項虛擬製作技術應用讓民眾體驗，首先是「3D REC 全身掃瞄系統」，民眾進入大型全身掃瞄裝置後，產生的數位分身，即時結合各種飛翔動作的人體模型，進入亞灣區虛擬場景，觀眾可於場內電視螢幕上看見自己的虛擬分身參與演出的小短片，並可透過LINE系統取得自己AR的數位分身模型，後續可利用這數位分身自由游走在虛實之間。

透過LINE系統取得自己AR的數位分身模型，後續可利用這數位分身自由游走在虛實之間（圖片來源：高雄市文化局提供）

「夢想動畫」是由執行長林家齊在2012年所創立，2019年發表星宇航空機上安全影片「星探者 （StarWonderers）」，引爆不小的關注與話題，這部影片也接連在國際上獲得多項大獎。此外，「夢想動畫」參與製作《五月天人生無限公司》演唱會電影、《狂徒》等許多受到矚目的作品，獲得台北電影獎最佳視覺效果獎、入圍金馬獎最佳視覺效果獎等榮譽。2020年紮根高雄亞灣區，進駐高流鯨魚堤岸O1館，成立「夢境現實」打造高雄首座MR沉浸式體感劇院。從最初的動畫工作室一路進化成一間整合型的影像公司，不斷透過科技探索創意的可能性。

「夢想動畫」在2012年由執行長林家齊所創立，參與製作多部影片，曾獲得台北電影獎最佳視覺效果獎、入圍金馬獎最佳視覺效果獎等榮譽（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部長史哲表示，TTXC台灣文化科技大會「未來訊號站」展區有非常多令人驚豔的應用情境，光是入口處就要讓各位留下深刻印象，數位分身已經成為現代科技的關鍵元素，它將現實世界與虛擬世界緊密聯繫在一起，為我們的生活和工作帶來了巨大的變革，今年10月，請到高雄一起感受科技文化的力量。

「VP XR Studio 虛擬攝影拍攝系統」讓民眾體驗快速變換場景的樂趣。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁表示，TTXC台灣文化科技大會「未來訊號站」由獲獎無數的「夢想動畫」打造「虛實入口」，民眾可以看見自己的虛擬分身參與演出短片，還能扮演演員融入虛擬場景中，而這只是未來訊號站的一小部分，今年中秋和國慶連假，請一定要來高雄體驗全台首屆的TTXC台灣文化科技大會，內容豐富精彩可期。

現場還將展示「VP XR Studio 虛擬攝影拍攝系統」，因傳統虛擬攝影棚採用綠幕去背，現場拍攝完全依賴工作人員和演員對場景的想像和揣摩，在執行動作上往往不夠精準，這套系統則可讓場景重現在攝影棚中，演員也因為可融入虛擬場景中，表演更投入出色，也加快整體影片製程。現場將建置多組場景，讓民眾體驗到虛擬攝影棚快速變換場景的優勢，並可於攝影棚內表演，立即拍攝取得專屬錄製的影片。