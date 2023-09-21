立法院第10屆第8會期明開議，國民黨今於國家政策研究基金會舉辦立法實務研討會，公布新會期優先推動的35項法案。當中多項與國民黨總統參選人侯友宜政見呼應，並緊扣時事，包含《道路交通安全基本法》立法、《學位授予法》修正以及《公司法》、《證券交易法》、《中小企業發展條例》等「加薪三法」修正。

國民黨立院黨團優先法案共35案，其中包括內政6案、外交及國防1案、經濟4案、財政5案、教育及文化8案、交通2案、司法及法制3案、社福及衛環6案。

會後資料顯示，優先推動法案包含《道路交通安全基本法》，以提升道路交通安全，確立基本政策及推動體制，並以零死亡交通事故為願景目標，此草案已擬妥版本，等待提案；《最低工資法》則為優化基本工資調整機制，並增訂弱勢勞工最低工資加成規定，以保障勞工基本生活所需，該草案正由委員會審查中。

國民黨團也將繼續推動《公民不在籍投票法》，避免民進黨藉故侵犯公民行使權利，保障投票權利，目前該草案仍在協商中；另外，藍委廖國棟、鄭天財也有多條原民相關修法草案，包含自治推動條例，協助原民自治等。

針對再生能源發展，國民黨鑑於現行躉購費率計算基礎偏重業者開發建置成本，未能因應產業規模擴大、維運期間採用新技術、新設備等有助降低發電成本的事實，仍保證收購電能20年，恐使業者享不合理的超額利潤。因此主張修正再生能源發展條例，逐年調降躉購費率，明定機制。

至於大眾關注的低薪問題，加薪三法不意外地列入新會期優先法案，國民黨團主張修正中小企業發展條例第36條之2條文、公司法第235條之1條文以及證券交易法第14條條文，目前前兩條尚待委員會審查，證交法則等待協商。

居住正義部分，國民黨團也將優先推動租賃住宅市場發展及管理條例修正草案、房屋稅條例第5條條文修正草案以及所得稅法第17條條文修正草案，明定出租人於簽訂契約30日內須申報登錄成交案件實際資訊，另讓持有多房者負擔合理稅賦，並透過租稅補貼機制降低租屋族負擔，同時達到抑制租金及房價的功能。

國民黨團也擬定優先推動《學位授予法》修正草案，明定國家圖書館及學校圖書館保存的論文，不得以任何方式阻礙公眾取得，而若不公開，要由「學校學位考試委員會」認定，以促進論文公開機制。另，博碩士生提出學位論文等資料後，需進行相似度比對，經校方審核後始才能授予學位，該草案付委待審中。

此外，國民黨立委呂玉玲提出《立法院職權行使法》第15條之1條文修正草案也被列為優先處理，訂定總統應於每年2月1日前，如同行政院提出施政報告，提出國家大政方針，並在當月底向立院提出國情報告。而新任總統就職2周內也應向立院提出國家大政方針，1個月內要至立院進行國情報告。

其他還包含智庫提出的《衛星廣播電視法》第53條條文修正草案，針對歷年來電視台被懷疑在選舉開票時灌票且有許多相關申訴，應將罰款上限提高至400萬元以加重管制。

智庫也提出修正《國民教育法》第3條、第4條、第28條，以推動國民教育向下延伸至5歲幼兒教育，將受國民教育的年齡及強迫入學年齡修正為5歲至15 歲，並修正5歲兒童的入學方式。