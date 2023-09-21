竹北高中「溪畔愛閱志工團」志工維護圖書館整潔及新書上架作業。（竹北高中提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北高中「溪畔愛閱書館」。（竹北高中提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣竹北高中「溪畔愛閱書館」經改造脫胎換骨，裡裡外外美的就像誠品書店，不僅「硬體」美感提升，一群家長、社區人士與退休人員更組成「溪畔愛閱志工團」增進「軟體」，增添溫馨與親切感，帶給全校師生滿滿的幸福感。

竹北高中校長陳瑞榮和第26、27屆家長會長陳緣，2019年共同發起成「溪畔愛閱志工團」，歷經幾位圖書館主任的努力規畫與推動，志工團規模與功能也越來越強大，使該校圖書館有如誠品書店，讓全體師生的幸福更加值。

陳瑞榮表示，陳緣會長擔任第一屆團長後， 歷經游琇涵和李文政2位團長，現有30位志工協助圖書館運作，志工是使用學校場地運動的社區婆婆媽媽們，加上應屆學生家長及退休老師而組成。

溪畔愛閱志工團主要協助流通櫃台借還書作業，維護圖書館整潔美觀與綠色植物養護，溪畔閱讀書角的經營，固定檢查架上圖書的排序，館內桌椅修繕維護及新書上架作業等，並不定期支援圖書館「新生愛閱起步走」，「社區共讀站」等活動。

陳瑞榮指本屆家長會長陳家緯等家長委員們，投入大量經費改善校園夜讀自習室環境，角落空間安裝自動販賣機，學測前、月考前、模擬考前夜讀點心發放，更號召家長參加溪畔愛閱志工團，協助圖書館館務工作。

溪畔愛閱志工團擔任夜讀志工，模面志工團協助模擬面試和書審諮詢，家長會還特別頒發學測成績優秀獎學金鼓勵師生，無私扮演著默默支持的關鍵角色，更可做為學生學習的優秀典範。