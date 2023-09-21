福地祐介挑戰邊緣尺度零對白「用眼神肢體」演戲。（凱渥提供）

尹馨劇中飾演性工作者。（凱渥提供）

日籍性格男星福地祐介參演電影《動物感傷の清晨》，飾演漂泊台灣的流浪漢角色，不僅和金鐘視后尹馨有情感糾葛，還和新演員王允之有大膽18禁的裸露床戲，模特兒的完美身材比例讓粉絲大吃冰淇淋。

劇組花了近半年時間在異地尋找日籍演員，最後卻在台灣找到了福地祐介。但其實福地祐介剛開始試鏡時，卻因為長得太帥，讓導演王育麟有所顧慮，擔心他無法將寡言的流浪漢詮釋到位，福地祐介極力爭取，對導演說：「我自己一個人在台灣這麼多年了，會不會再過10幾年後我老了，會像這個角色一樣，孤獨落魄無所依靠。」他說這段話的神情讓導演印象深刻。

福地祐介劇中得說一口流利的中、英語，但仍保有日本人嚴謹的工作態度，他為了揣摩角色跑去公園睡過夜，感受流浪漢的生活。另外與福地祐介有對手戲的尹馨，在片中飾演性工作者，不僅突破了過往的演出尺度，也在角色的複雜情緒上有著深刻的呈現。此外，飾演外籍移工的劇場實力派演員詹慧玲，與飾演管理員的影劇圈長青樹喜翔，在片中也有相當精采的對手戲。

電影《動物感傷の清晨》著墨在性與死亡，講述海邊小鎮的四個孤絕人物，全片僅有 25 句對白，是國片史上最少對白的電影之一，片中大量限制級的肢體裸露，卻有不同於早年香港三級鹹濕片的奇幻詭譎氛圍。全球疫情後人類的脆弱與孤單，死亡隨時等在門前的無力感受，不時在影片裡出現。

該片是台灣唯一入選 2022 年北歐最大國際影展「塔林黑夜國際電影節（Tallinn Black Nights Film Festival）」競賽片，去年在愛沙尼亞首都塔林全球首映。《動物感傷の清晨》將於今年 10 月 9 日「高雄電影節」進行亞洲首映，並於 10 月 13 日全台上映。