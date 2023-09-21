查扣2包k他命、4包毒品咖啡包、販毒贓款、手機等證物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄吳姓、林姓2女子涉嫌為販毒集團送毒品，打出「24小時外送到府服務」，警方得悉情資，以車追人，拔槍攔下她們並喝令下車。據了解，2人各依每日2000元的日薪負責送毒，外送地區更遍及全高雄。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊接獲情資，得知有犯嫌透過社群軟體，用叫「飲料」、「小姐」來兜售k他命、毒品咖啡包，並標榜「24小時外送到府服務」來吸引客人下單購毒，外送地區更遍及全高雄。

經專案小組歷經多日跟監，於21日掌握該販毒行動車，就出現在苓雅區英明路，隨即舉槍他們喝令下車，這才發現車上下來的2人均為女兒身，分別為29歲吳姓及27歲林姓女子，並查扣2包k他命、4包毒品咖啡包、販毒贓款、手機等證物。

據了解，2人一個多月前，依每日2000元的日薪2人一組負責送毒，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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