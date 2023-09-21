隨著天使球星大谷翔平日前動刀，預計不會在明年以投手身分登板，常在體壇做出辛辣評論的名嘴球評史密斯（Stephen A. Smith），針對這位二刀流球星未來的合約又有獨到見解：「希望他這次的傷會讓天使或其他球隊清醒，我不想再聽到任何有關他獲得5億美元的討論。」

和外界一樣有合理的觀點，大谷翔平得等到2025年才能開始投球，史密斯認為這會嚴重影響了他的身價，卻又拉天使本季慘烈的戰績來支持自己的理論，似乎把球隊錯過季後賽的原因全歸咎於大谷帶隊能力不足：「天使沒有贏球，且看看道奇、勇士和其他球隊，他們陣中沒有人可以得到5億美元。」大谷翔平從2021年開始的WAR分別為8.9、9.6及10.0，連續3年都是全隊最高。

史密斯認為大谷翔平不值得5億美元合約的另一個理由，就是他在客場出賽時的票房不佳：「當天使來到客場、又是大谷翔平先發登板的比賽時，我看到的是一堆空座位，更別說他只剩下打擊了。在現場沒有滿座，球隊又沒贏球的情況下，我不會給他那麼多錢的。」

簡單來說，史密斯覺得大谷翔平無法吸引球迷客場球迷買票進場，但根據美國媒體《OutKick》作家米勒（Ian Miller）引用相關數據，天使本季客場出賽的平均單場觀眾人數高居大聯盟第4，比傳統豪門紅襪還要高，只輸給洋基、道奇和小熊，且因為同個分區，天使還得跟球迷進場率最低的運動家進行多次交手，更何況從客場出賽的球隊並不會被分得任何利潤。