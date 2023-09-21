韓國超人氣女團BLACKPINK紅遍全球，前段時間她們忙於世界巡迴演唱會，近期因4人合約快到期是否續約，在網上掀起熱烈討論。多次傳出Lisa二度拒絕續約，怎料，今（21）日韓媒爆料BLACKPINK僅有ROSÉ續約YG娛樂，其他3人都將換公司；對此，YG娛樂堅稱仍在協商，尚未最終確認。

綜合韓媒報導，今日傳出多名歌謠界相關人士透露，BLACKPINK主唱ROSÉ已與YG娛樂簽署續約合同，但令震撼的是，不只Lisa要換公司，Jisoo和Jennie也對未來有其他規劃，會朝其他方向發展；據悉，Jisoo想要兼顧演員身分，Lisa則是要挾帶在全球超高人氣當Solo女歌手。

還有知情人士爆料，YG娛樂積極與4人協商，尤其是未續約3人，希望她們1年有6個月能以BLACKPINK團體活動，循銀赫、東海和圭賢不續約SM娛樂仍會參與Super Junior團體行程。不過，YG娛樂對此維持官方回應，「正在協商BLACKPINK續約，尚未最終確認」。

日前Lisa才因為網傳她拒絕續約，在韓國機場遭瘋狂粉絲用禮物砸臉，讓她一度無奈舉手捂住臉，導致經紀人氣得吼失序的人，請他們冷靜並停止動作。BLACKPINK在全球擁有超高人氣，不久前才結束世界巡迴演唱會，因此4人是否能繼續走下去，也相當受到外界關注。