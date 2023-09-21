台中市食安處20日查獲兩家液蛋業者疑涉產地標示不實，市長盧秀燕表示，兩家蛋液工廠今年6月曾受中央委託，用進口蛋（土耳其、巴西）製造蛋液，但中央卻要求標示國產，7月26日時才導正標示進口國，已違反食安法並觸犯刑責，市府已將全案移送檢調偵辦。台中地檢署表示已收到市府函送的資料，將分案「他」字案由檢察官調查，將儘速釐清相關情事，若查出屬實，業者恐依食安法面臨最重7年刑責。

進口蛋持續延燒，台中市府接獲資訊，市內有兩家的蛋液工廠，這兩間工廠曾受中央委託，用進口蛋（土耳其、巴西）製造蛋液。製造過程中，雖然是進口蛋，但據業者表示，他們應中央要求標示國產蛋液，這已涉及標示不實，違反相關法令及刑責。

市府表示，7月26日後廠商便導正，改標示為進口國，不過，從6月到7月26日為止，都有標示不符合食安法、觸犯刑責的問題，且兩家業者均表示他們是受到中央指示，也有出據當時中央給他們的圖示，指示進口蛋若要做成蛋液，要標示為國產蛋，因此他們是根據圖示貼標籤。

由於此舉明顯假冒產地、已違反《食安法》並觸犯刑責，市府已將全案移送檢調偵辦；據悉業者獲知依中央指示改標，恐涉刑罰，也抱怨真的比竇娥還冤。

台中地檢署則表示已收到台中市政府函送的資料，並簽分「他」字案調查，將儘速釐清相關情事。