石門水庫阿姆坪水域是水上運動選手重要訓練地，划船委員會期盼水訓中心盡快啟用。（陳昭元提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市政府在大溪阿姆坪設置水上運動訓練中心，工程完工2年，委外廠商今年完成簽約進駐，但啟用日期未定，不僅選手訓練時無法使用，上百萬元的船艇也無處可放。划船委員會感嘆，目前訓練仍舟車勞頓、四處向學校借場地，已有家長醞釀要將孩子轉戶籍，不願待在桃園培訓。

石門水庫阿姆坪水域一直是桃園市發展水上運動培訓選手的重要地點，主要發展划船、輕艇競速等運動，市府斥資1億3061萬元打造水訓中心，但選手及家長質疑，硬體設施完工許久，開放使用卻一直拖，讓大家「看得到卻用不到」不合理。

桃園市體育總會划船委員會總幹事陳昭元說，水上運動像是划船比賽距離2000公尺，訓練水域要夠大，桃園僅有阿姆坪適合，大家從小在此訓練，與居民、漁民及北區水資源局有良好互動，當初要建造水訓中心，目的就是幫助培訓選手，減少教練及學生們交通往返距離遙遠問題，然而中心完工至今2年，原本可使用的空間，在委外廠商進駐後，教練、選手們就不得使用，連上百萬元的船艇都得自行找空地放，每天受日曬雨淋造成船體耗損，看了非常心疼。

他說，水上運動訓練是一整年，沒有夏季、冬季之分，選手、教練住得比較遠，長時間交通往返非常辛苦。家長們也會比較，像宜蘭冬山河在地選手們就可就近練習，新北市選手在二重疏洪道的微風運河練習，相關局處還會派救生員協助水域安全維護，不像桃園都是教練一個人十項全能統統包辦。有些家長不捨孩子訓練環境太刻苦，醞釀幫孩子轉戶籍，或要求乾脆別練了好好念書就好。

體育局回應，阿姆坪水訓中心委外營運，今年7月底與廠商完成簽約，營運期間10年，目前陸續進行財產點交，因日前舉辦水上立板划漿體驗活動，導致相關期程延宕，將待器材搬離後，由廠商進行室內裝潢作業，將盡快討論啟用日期，未來啟用後，水上運動培訓選手可申請免費使用2樓7間宿舍。