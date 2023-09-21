台北市觀光傳播局長陳淑慧將轉任參事，職位由副祕書長王秋冬接任。對此，國民黨台北市議員秦慧珠認為，台北市觀傳局由新聞處轉型，一向「重傳播輕觀光」，觀光的業務很少、預算很少、功能很小，而陳確實做了幾件跟過往不同的事，但這些活動在新聞上的呈現卻對市府和觀傳局都不利。秦慧珠認為陳淑慧被拔官，這些新聞肯定也是因素之一。

蔣市府上任不到10個月，首長就換人，秦慧珠今（21）日在臉書直言情況有點特殊。秦慧珠進一步提到，陳淑慧有觀光機關主管的資歷，當過台東縣交通及觀光發展處長、交通部觀光局副局長，算是觀光專業，任內辦理的台東熱氣球嘉年華活動，也打開鹿野鄉的知名度和台東縣的觀光，蔣找她來當觀傳局長，應是適才適所。

然而，秦慧珠提到，台北市觀傳局是由新聞處轉型的，轉型後包括郝龍斌、柯文哲等人當市長時，任內都找新聞界出身的人當局長，所以北市觀傳局因為局長的背景，一向「重傳播輕觀光」，觀光的業務很少、預算很少、功能很小。秦慧珠說她以往在台北縣觀光旅遊局負責的業務，在台北市都分散到其他局處去做，使得觀傳局在觀光上很難發揮而有績效。

秦慧珠說蔣萬安找懂觀光的陳淑慧來當局長，她本來期待台北市的觀光可以有所突破，且陳顯然很想好好發揮，所以做幾件跟前任不同的事，如把杜鵑花節改名為台北花節，把大稲埕七夕情人節放煙火延長到51天等，都讓人感受到她的努力和創新，但這些活動在新聞上的呈現，卻是 台北花節打到工務局公園處的業務、煙火節造成塞車，給交通局添麻煩等，對市府和觀傳局不利。

秦慧珠說她與陳淑慧沒有很多接觸，所以不知被拔官的原因，但這些新聞肯定也是一部份因素。觀傳局除了觀光業務，還需要掌管市政行銷傳播，如果不能好好行銷傳播，本身還成為颱風眼就不妙了。