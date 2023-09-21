大霈（左起）、張永正、李之勤、大鶴品嚐客家料理。（東森提供）

東森《花甲少年趣旅行》最新一集由張永正、李之勤、大霈(李霈瑜)、大鶴（林鶴軒）結伴暢遊桃園。出遊碰面當天，最早到場的大霈在咖啡廳等候旅伴，張永正、大鶴、李之勤陸續抵達，恰巧全都是她合作過的熟面孔，大家一見如故氣氛超熱絡，唯獨李之勤與大鶴是初次見面；大鶴則為了讓前輩快速記住他的名字，還貼心穿上「鶴」圖案衣服。

桃園行首日，出發前導遊大鶴自招是小白駕駛，駕照考6次才通過，還為此事登上新聞，差點沒把張永正笑暈過去，大霈立馬挺身攬下開車重任。第一站來到刺激有趣的溜冰場，4人穿上冰刀鞋後，大鶴提議挑戰溜冰接龍，怎料接在隊伍尾端的大霈，卻因甩尾重心不穩正面撲地，所幸有穿戴護具沒大礙，虛驚一場。

午後全員體驗高空垂降，恐高的李之勤嚇到想落跑，緊張大喊：「我要回家了！」後來在大霈、大鶴半哄半拖之下，李之勤再度被拐回來。當下一秒推舉挑戰者上高台時，所有人全望向張永正，他整個人原地石化，經過一些時間心理建設，順利克服恐懼完成任務，張永正興奮表示，好多人生初體驗都獻給了《花甲少年》。

結束一天豐富行程回到民宿，大鶴變身調酒師，想為旅伴準備韓式燒啤，他大秀花式開瓶神技，卻把酒灑得滿地都是，大霈吐槽：「民宿老闆要生氣了。」處女座的張永正看不下去，緊跟在大鶴背後協助善後，讓大霈笑說：「歪哥已經爸爸上身。」