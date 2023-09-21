隨著無線通訊和雷達應用技術不斷演進，工程師需透過MIMO、波束成形和多工等複雜調變機制，來擴大頻率範圍，以大幅提高資料傳輸速率。測試這些應用時，工程師需使用信號產生器，在更寬的頻寬下，維持出色的調變品質。為了實現更高的頻率、更寬的頻寬，以及更複雜的調變機制，網路和設計工程師通常需要更多的工作台空間，來容納更多的測試設備和固定裝置。

Keysight N5186A MXG可輕鬆因應這個要求：它可簡化複雜的設定、減少外部連接，並在輕巧的2U尺寸機殼中提供多達4個通道。除此之外，N5186A MXG是全球首款內建反射儀的信號產生器，可為待測物(DUT)提供極其準確的信號。

N5186A MXG向量信號產生器可提供一致且可重複的結果，是各種商業、航太與國防應用的理想選擇。MXG採用客製的DAC特定應用積體電路(ASIC)，可透過DDS來提供精準的信號，將失真降到最低，以便符合不斷演進的元件和模組設計標準。此外，嵌入式反射儀可加快設定程序，以修正待測物的匹配，進而縮短測試時間。

是德科技卓越高頻量測中心副總裁暨總經理Joe Rickert表示，Keysight N5186A MXG向量信號產生器採突破性設計，讓設計和網路工程師能享有卓越的效能和簡易操作。作為全球首款內建反射儀的信號產生器，此高效能MXG提供強大而精準的信號。如與PathWave信號產生軟體搭配使用，則可將MXG信號產生器最佳化，成為理想的信號產生器，讓工程師能透過單一解決方案輕鬆獲得所需的卓越效能。