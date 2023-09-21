台船董事長鄭文隆（左）將最後一艘100噸級巡防救難艇交給海巡署，海委會主委管碧玲（中）監交。（張志康攝）

海委會主委管碧玲表示，期許台船基隆廠能夠傳承優良的傳統，做到最好、最強。（張志康攝）

由台船基隆廠建造的千噸級海巡艦連江艦21日舉行下水典禮，海洋委員會主任委員管碧玲親自到場主持。台船董事長鄭文隆表示，這是台船6艘千噸級巡防艦的第3艘，同時，台船也將100噸級的巡防救難艇正式交船給海巡署艦隊分署。

管碧玲指出，她上周與內政部長林右昌赴東沙視察時，正巧發現偉星艦正在驅離越界的陸籍船隻。她來到台船基隆廠，想到此事感觸特別多，因為偉星艦正是1991年在台船基隆廠建造的船隻，32年後，還在乘風破浪、守護台灣的藍色國土。

管碧玲表示，這次交船的100噸級巡防救難艇，除是台船15艘訂單中的最後一艘，同時也是為海委會的「強編計畫（強化海巡編裝發展方案）」畫下完美的句點。台船日前才與海巡署簽訂六艘4000噸及高緯度遠洋巡護船，她期許基隆廠要傳承優良的傳統，造船技術就是要做到最好最強。

台船董事長鄭文隆表示，這次除了將100噸級巡防救難艇完成交付完畢外，這次下水的連江艦為「籌建海巡艦艇發展計畫」1000噸級巡防艦第3艘。這個計畫於2017年經行政院核定，規畫自2018至2027年建造各式艦艇計141艘。

其中1000噸級巡防艦計畫建造6艘，鄭文隆說，新造1000噸級巡防艦不僅在設計上進行優化，船型計比照新北艦設計，耐浪性與續航力更同步提升，滿載排水量更高達2167噸，另同時配備4支水平射程可達120米之高壓水砲，可有效提升我國海域執法、救生救難及護漁能量。

海巡署表示，連江艦的武器系統方面，搭載中科院開發之鎮海武器系統，取代40快砲，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。此外，系統搭配熱顯像系統，以及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負海上警戒任務，肩負我國藍色國土守護者的重責大任。

海巡署指出，未來將持續落實「國艦國造」之政策，以強化巡弋能量維護國家海洋權益、守護民眾生命財產及確保漁民作業安全。