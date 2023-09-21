林則希回歸8點檔演出立刻周旋在2女之間。（三立提供）

林則希歸隊演出三立《天道》，角色周旋在陳珮騏與華千涵之間，享齊人之福的他笑說：「一次面對兩位美女，世界變得不一樣了！」他跟陳珮騏是第一次搭檔，提到對她的印象，林則希只想到螢幕上又壞又很兇的樣子，還笑說：「就是一個很難親近的姊這樣子。」

搭檔之後改觀，發現她很天真單純的人，對陳珮騏的演技也很佩服，比方她最近演了比較像小女孩可愛的角色，林則希認為毫無違和，這就是演技表現，「我覺得珮騏姊她並沒有把這個女孩子設定為17歲，其實現在的17歲女生都是很成熟，她只把單純的那一面加在這個表演角色上面，然後去把她放大，沒有小女孩做作的感覺，所以不會有違和感。」

而林則希跟華千涵雖然近期劇中開始有交集，但私底下兩人沒有什麼互動，剛好他在劇中對於華千涵愛理不理，抱持著不想甩她的那種心情，如果私底下太熟，感覺就演不出來那種距離感。林則希這次角色目前還算正派，還沒走歪，他笑說之前向編劇呼籲能否演一下正派，果然有用。但如果接下來角色變壞，他還是蠻期待的。