作家李昂昨（20）日在臉書發文談博愛座，甚至點名台北市長蔣萬安嗆「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，再度引起各界討論博愛座的問題，不過其實早在2016年時，就有民眾提議廢除博愛座，在短短6天內就破8000人附議，但交通部僅回應「本部已建請衛生福利部宜審慎考量」，至今全無下文。

李昂昨日在臉書分享自身經歷，稱搭乘捷運時，連續請3位坐在博愛座的年輕人讓座，但都遭對方拒絕，讓她氣憤發文；今日她再度發文指出，平常只要有理由或態度和善，不論對方是否讓座她都能尊重，這次是因為遭翻白眼才被觸怒，並解釋點名蔣萬安的原因是因為台灣人口老化，類似衝突只會越來越多，「那麼，我們是不是有一個更明確的規範大家都可以遵守？我要強調一下，這畢竟是博愛座，不是一般的座位，有這樣的機制，希望能有一個大家都能共同遵守的標準」。

2016年時就有民眾提議廢除博愛座，且短短6天就獲得超過8000人附議。（圖／翻攝自公共政策網路參與平臺）

雖然此事引起各界爭論，但其實近年來博愛座早就數次引發爭議，早在2016年就有民眾在「公共政策網路參與平臺」提議「廢除各項公共運輸工具上博愛座之設置」，且僅短短6天就獲得8697名網友附議，讓政府單位必須正面回覆此事，不過最後交通部僅說「已建請衛生福利部宜審慎考量」，整件事就不再有下文，讓民眾對蔡政府失望透頂，此案後的28個有關博愛座的提議，都僅獲得些微關注，最近一次是今年5月提案的「廢除各項大眾運輸工具博愛座之設置」，僅有114人附議。

針對博愛座爭議，衛福部社家署署長簡慧娟今日表示，博愛座是依「身心障礙者權益保障法」進行設置，目前仍無廢除的打算，而是修正為「身心障礙者及其他有實際需要者」都能優先乘坐；不過簡慧娟也說，因草案中還有部分法條未獲得共識，因此相關草案尚未一讀，甚至都不一定能夠在本會期排上討論。