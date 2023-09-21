隨著全球國際化的趨勢，各個學校陸續將新住民語言列為學習項目，移民署北區事務大隊臺北市服務站今(21)日舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請到來自緬甸的母語講師李艷菁，分享從學生身分轉變為專業母語老師的心路歷程，也開啟了她在臺灣的「新」人生。

在享用中秋佳餚之際，李艷菁並呼籲大家，千萬勿因思鄉情切或口腹之慾，違規攜帶或請國外親友寄送豬肉製品至臺灣，尤其是含肉的月餅需要特別注意，違規入臺將予以重罰，第1次處以新臺幣20萬元罰鍰，第2次就開罰新臺幣100萬。

李艷菁呼籲大家，千萬勿因思鄉情切或口腹之慾，違規攜帶或請國外親友寄送豬肉製品至臺灣，尤其是含肉的月餅需要特別注意，違規入臺將予以重罰。(戴志揚翻攝)

李艷菁並呼籲大家，千萬勿因思鄉情切或口腹之慾，違規攜帶或請國外親友寄送豬肉製品至臺灣，尤其是含肉的月餅需要特別注意，違規入臺將予以重罰。(戴志揚翻攝)

中秋佳節將近，李艷菁也熱情跟學員們分享家鄉過節習俗，每逢10月緬甸就會舉辦「點燈節」盛大慶祝，其重要性不亞於臺灣的過年，節慶時期家家戶戶都會裝飾燈籠及花燈，也會吃月餅，眾人齊聚一堂到寺廟點亮上萬支的蠟燭，懷著感謝的心來祈福，象徵驅逐內心黑暗並帶來光明，故又稱「光明節」!萬家燈火把街道照映的五彩繽紛，既莊嚴又美麗。課程中李艷菁帶領學員手作熱汽球造型燈籠，雖遠在異鄉，心中仍為思鄉的中秋節，增添幾許懷念與感謝。

9年前的李艷菁，懷著對離開偏遠故鄉到異國結婚浪漫生活的憧憬嫁來臺灣，因為語言不熟悉而帶來諸多困擾，因此報名國小的夜間補校，從注音開始學習正確的咬字及發音，為李艷菁日後的教師之路，開啟一盞明燈。

從國小補校到國中補校畢業，在學習的過程中，讓她對教書充滿興趣，後來接觸到母語課程培訓，讓她產生興趣，經過6年的母語講師的培訓，李艷菁成為北新國小的緬甸語老師。李艷菁鼓勵在臺灣的新住民一定要保持學習精神，如此才能成就新的自我。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯藉此也鼓勵新住民朋友在異鄉走出自己的新人生。移民署一直致力於協助新住民及其子女完成夢想，而第10屆新住民及其子女築夢計畫，已經開始受理報名，歡迎符合資格的新住民朋友踴躍報名，一起築夢，報名期限至今（112）年11月20日止，報名簡章已公布在移民署全球資訊網，或可電洽02-23889393分機2371胡小姐詢問。