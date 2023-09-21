移民署南區事務大隊台東縣服務站及專勤隊表揚志工及通譯人員，同時舉辦「多元文化異國美食饗宴活動」。（移民署南區事務大隊台東縣服務站提供／蔡旻妤台東傳真）

移民署南區事務大隊台東縣服務站及專勤隊表揚志工及通譯人員，同時舉辦「多元文化異國美食饗宴活動」。（移民署南區事務大隊台東縣服務站提供／蔡旻妤台東傳真）

移民署南區事務大隊台東縣服務站及專勤隊表揚志工及通譯人員，同時舉辦「多元文化異國美食饗宴活動」。（移民署南區事務大隊台東縣服務站提供／蔡旻妤台東傳真）

移民署南區事務大隊台東縣服務站及專勤隊為感謝志工及通譯人員平時的辛勞及無私奉獻，特別公開表揚並頒贈感謝狀，同時舉辦「多元文化異國美食饗宴活動」，現場體驗多國文化特色料理。

現場的新住民朋友穿著母國傳統服飾，增添異國風情，更特別邀請台東縣外籍配偶協會榮譽主任傅濟功及阮玉水總幹事，為現場大家介紹東南亞國家與大陸地區美食佳餚料理，新住民們相互交流品嚐異國美食，也讓新住民朋友在佳節前夕體驗各地的家鄉菜。

移民署邀請行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷一起表揚績優志工林麗玉，並，洪宗楷表示「林麗玉志工自該服務站從事志願服務已超過10年頭，幫助許多新住民家庭及朋友，今年獲選移民署績優志工實至名歸」；林麗玉則說「只要活著1天，就要做1天志工」，投入移民署台東縣服務站志願服務，學習更多異國文化與家庭風俗，更充滿感受服務站溫暖及凝聚力。

活動邀請社團法人台東縣外籍配偶協會、新住民家庭服務中心、多元移民關懷協會、新住民友誼聯盟協會、新住民娘家關懷協會、豐盛社區發展協會、新心好客關懷協會、紫萱草關懷協會、米八遛陪你回家推廣中心等單位及新住民朋友共同辦理異國美食饗宴，一起分享家鄉美食料理。

台東縣服務站主任林明道表示，除祝福在場的貴賓及新住民中秋佳節愉快，另也宣導在場新住民一起向家鄉親友不要郵寄豬肉製品或含肉類加工食品來台，若有出國或返鄉的計畫，回台時切勿攜帶豬肉製品，更不可走私販賣，以免觸法。