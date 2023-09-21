鼓鼓將和葉璦菱於鐵玫瑰音樂節同台演出。（新視紀整合行銷提供）

「桃園鐵玫瑰音樂節」將於10月7、8日在桃園陽光劇場開唱，今年演出陣容堅強，首日由「全創作唱跳歌手」呂思緯（鼓鼓）合作「金嗓歌后」葉璦菱，跨世代同台超吸睛，隔日則安排跨語言的雙金組合，由熱騰騰的「金曲歌王」HUSH首次與「台語金曲歌后」曹雅雯同台，此外，富有台V圈怪物新人之稱的人氣「VTuber-厄倫蒂兒」，也將透過5G專網技術呈現虛擬演出，於首日登上鐵玫瑰舞台，展現虛擬偶像的超現實魅力。

鼓鼓再次回到鐵玫瑰音樂節演出，除了帶來個人精彩演出，屆時也將與「歐香女郎」葉璦菱首次合作，帶來鐵玫瑰的限定表演，鼓鼓表示：「和葉姊合作是第一次，到目前還沒有碰過她本人，聽朋友說他是一個非常酷的前輩，很期待在舞台上跟她一起合作。」也預告自己最終場GBSW演唱會巡演將在10月28日於高雄後台Backstage Live演出。

葉璦菱首次參與鐵玫瑰音樂節演出，對於這次將合跟鼓鼓表演感覺很新鮮、很期待，力誇鼓鼓很有親和力、很認真的歌手，是她一直以來相當注意的新生代歌手。葉璦菱最近除了國內、外演出之外，也喜歡國外旅遊，例如新加坡、北海道、東京、歐洲之旅，希望能夠到全世界走走。

此外，鐵玫瑰首日還邀請原子少年節目的AcQUA、FEniX、Ozone、VERA等「新世代樂壇新星」、大嘻哈時代選手Multiverse、熱音賞得獎樂團工口紳士、電氣搖滾樂團「閃閃閃閃」與「潮州土狗ft.巴查克Pacak」的排灣族音樂人連線開唱；8日則有「芒果醬Mango Jump」、「本土天團」玖壹壹ft.葛西瓦、熱音賞得獎樂團「後站人」、人氣樂團「傻子與白癡」、金曲樂團「麋先生」接力。此外擁有少女殺手封號的「H3F樂團」及電氣浪漫女力新星「VINI」等2組泰國音樂節常客，還有韓國釜山音樂節優勝團-Band BATU樂團也將參與演出。「桃園鐵玫瑰音樂節」相關資訊可洽官網及臉書粉絲專頁查詢。