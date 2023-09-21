作家李昂近日在臉書分享搭台北捷運的不好經驗，她特別點名台北市長蔣萬安應該出面解決北捷博愛座的問題，引發正反兩極評論，也有人認為她不該貼出路人的照片公審，而有眼尖網友發現，其實李昂不是第一次提博愛座問題，半年前她上節目就分享雷同的經驗，她特別去請坐在博愛座上滑手機的小女生讓座，卻碰了釘子。

網友挖出，李昂半年前就在節目《單身行不行》分享關於博愛座的不好回憶，她表示台灣南北的人情冷暖差很多，在中南部問路時，因為對方擔心你在巷弄裡迷路，多半會親自帶你到目的地，台北人稍微冷漠一些，但比起其他國家城市還算是比較好，說到此，她想起博愛座的問題，曾遇到有人坐博愛座裝睡不讓座，讓她看了不禁搖頭。

李昂半年前上節目抱怨博愛座問題（9:28起）。（影音／取自東風衛視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

李昂說她常看到有人在博愛座上裝睡或滑手機，有次她挾著正義感走到滑手機的民眾面前，客氣地提醒對方坐的是博愛座必須讓座，她認為雖然法律沒有強制規定，但應該優先禮讓給需要的人，結果反倒被那位小女生嗆沒有一定要讓座的道理，李昂指出，就她觀察很多長輩會自動把位置讓給更年長的旅客，反倒是許多年輕人坐得穩穩地，沒有起身的打算，李昂說：「因此我想這些年輕人幾年之後成為就是說佔據台北的更多的人口的時候，我覺得我們的很多優良的習慣有沒有掉，才是我們很重要的教訓」。

對此，主持人表示，李昂提出的意見給大家很多應該反思的空間，每個人都有一天會變老，雖然工商社會相當忙碌，但大家不應該忘了那顆同理心，而影片被起底後令許多網友都相當驚訝，原來李昂已經揪結博愛座的問題已久，而她稍早再度發文，解釋為何要找台北市長蔣萬安，「因為隨著台灣的人口老化，這樣的糾紛只會越來越多。那麼，我們是不是有一個更明確的規範大家都可以遵守？」