行政院今日通過修正財政部關務署所提《海關進口稅則》，調降友邦史瓦帝尼46項貨品包含之堅果、乾果實、蔗糖糖蜜、釀造飲品、乾洋蔥、蔬果汁及紡織成衣等，最高關稅稅率達到35％，擬將降至零。
財政部關務署長彭英偉表示，台灣與史瓦帝尼2018年6月8日簽署經濟合作協定(ECA)，並且從同年度12月27日生效實施。
為擴大台史ECA效益，分別於2021年9月與2022年8月召開「第1屆台史經濟合作協定聯合委員會」、「第2史經濟合作協定聯合委員會」，雙方以異地換文方式簽署第2號及第3號決議文，該等決議文涉我方關稅減讓承諾。
這次調降原產自史國的堅果、乾果實、蔗糖糖蜜、釀造飲品、乾洋蔥、蔬果汁及紡織成衣等 46 項貨品第 2 欄關稅稅率至免稅。
根據了解，最高稅率是蔬果汁與釀造飲品，稅率在30％到35％、乾洋蔥20％、堅果與乾果實2.5％到27％，蔗糖糖蜜達到18.5％，化學品則是2.5％。
財政部表示，史國的46項貨品尚未進口台灣，尚未有實質稅損；根據財政部的統計，史國近年進口金額大約在300萬美元到400萬美元之間。
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