杭州亞運23日開幕，各國領導人陸續抵達中國。敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）今天下午已經抵達杭州，大陸外交部證實，中國國家主席習近平等中國領導人將與阿塞德舉行會見，就雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見。

大陸外交部發言人毛寧今日主持例行記者會時表示，建交67年來，中國和敘利亞的關係一直保持著健康穩定的發展，阿塞德本人也高度重視發展中國和敘利亞的關係。

毛寧介紹，這是阿塞德就任總統以來第二次訪問中國，習近平等中國領導人將與他舉行會見，就雙邊關係以及共同關心的問題深入交換意見。她強調，相信阿塞德此訪將進一步深化兩國的政治互信和各領域的合作，推動兩國關係再上新台階。

此外，俄羅斯總統普丁日前透露，已接受中方邀請，將於10月訪問中國。毛寧表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年10月舉行，中方正就此同「一帶一路」的合作夥伴保持著密切溝通，將適時正式發布相關消息。他說，歡迎積極參與共建「一帶一路」的國家和夥伴屆時來京，共商合作大計，共謀發展之道。