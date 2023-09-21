Nick Javier樂團。（北市文化局提供）

秋日最chill的「2023台北爵士音樂節」 將從9月26日起至10月15日，一連三周熱鬧登場，本次主題為「Wow！Discover Your Jazz！」，揪國內外眾多爵士樂手齊聚，北市文化局表示，大型戶外音樂會將於台北流行音樂中心及大安森林公園登場，還規畫2場「全民開講爵士樂」講座，9場巷弄即興台等活動，要讓樂迷們盡情搖擺。

文化局表示，9月29日至10月1日中秋連假，北流搖擺大舞台最強爵士大樂團輪番上陣，不僅有全台唯一全人聲爵士的「台北人聲爵士樂團」、北爵限定「國際歌手Caitlin Magee與台北爵士大樂隊」，還有透過徵選由21位樂手組成的「台北全明星爵士大樂團」等人熱力登場演出。

文化局也說，10月13日至15日連續三天則在大安狂爵秀舞台，讓流行樂與爵士樂融合演出，流行天后葉璦菱將搭配「金秋大樂隊」，帶來意想不到的全新演繹，另外還有「池田欣彌電子比博普樂團」、「臺北青年爵士大樂團」等，眾多樂團以Bebop、Fusion、Ska、Cool等多元爵士曲風在大安森林公園露天音樂台接力演出，讓民眾一飽耳福。

文化局分享，為讓民眾以多元視角享受爵士音樂，深度發掘台北巷弄爵士之美，首次串連9處爵士音樂現場，包含營運近半世紀的「Blue Note Taipei台北藍調」等知名餐酒館，9月26日至10月12日連續三周，每周二至四夜晚，由今年徵選出的優秀樂團、以及即將發行專輯的爵士新秀輪番上陣，讓民眾在秋日夜晚，感受爵士樂的即興奔放。

文化局也說，今年音樂節特別針對樂手與資深樂迷，於9月30日至10月1日設計2場「深度剖析爵士樂」講座，包含「國際大師與你線上實戰爵士即興」、「看國際指揮大師對樂團施展神奇魔法」，此外，為讓更多喜愛音樂的朋友認識爵士樂，10月7日至10月8日也規畫2場「全民開講爵士樂」講座，歡迎有興趣的民眾來參與。