台灣運彩xT1聯盟為使聯盟形象年輕化，擴大溝通族群並創造新穎的連接管道，舉辦「第1屆T1聯盟校園大使」，9月22日到27日開放報名。

T1聯盟指出，這兩季從大專籃球聯賽延攬阿巴西、魏嘉豪、林信寬、高錦瑋等新生代人氣球員，也引進不少青少年粉絲，為使聯盟形象年輕化，擴大溝通族群並創造新穎的連接管道，本季首度辦理校園大使活動，期望結合新世代的無限創造力，再藉校園大使活動，推廣聯盟賽事與內容，吸引年輕族群進場看球。

T1聯盟秘書長王志群表示：「一般大眾對聯盟的運作比較難想像，透過校園大使，不僅讓有興趣的學生族群瞭解運動產業生態，以及聯盟裡各個職位職務，更超值的是，聯盟將邀請業界知名人士擔任講師，為校園大使安排一系列課程，體驗從無到有的實戰運作，歡迎大家來挑戰。」

第1屆T1聯盟校園大使9月22日到27日開放報名凡年滿18歲，具台灣大專院校在校生身份，且擅長經營個人社群平台，又剛好是籃球狂熱份子，即符合報名資格，經過第一階段篩選及第二階段面試，將在10月14日公布入選名單，T1校園大使的福利也相當多，包括與球團、球員近距離交流，進場觀看球賽，定期參與運動產業培訓課程，搶先擁有聯盟周邊商品，前進第一線了解聯盟事務，表現優異者可獲推薦信，對於未來求職是很好的經驗。