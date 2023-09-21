靈骨塔詐欺集團用不法所得添購進口車代步，全遭檢警查扣。（中和警分局提供）

檢警破獲靈骨塔詐欺集團，拘提郭女等17人到案。（中和警分局提供）

52歲郭姓女子成立空殼公司，日前取得曾購買靈骨塔位民眾名單後，成員假扮仲介、買家，對外佯稱有買家願意收購靈骨塔，誆騙被害人，並告知除可節稅外再轉賣牟利。本月13日，警方拘提17人到案，查扣不法所得1億3400萬、金塊、外幣及不動產等證物，清查共有40多名被害人，訊後加重詐欺取財、組織、洗錢等罪移送，郭女等11人聲請羈押禁見獲准。

檢警指出，新北地檢署指揮中和警分局偵辦，郭姓女子等10餘人以仲介靈骨塔買賣手法行騙的詐欺集團，經查郭女等人成立空殼公司，以不詳方式取得購買靈骨塔位等殯葬商品的民眾名單後，集團成員假冒仲介靈骨塔買賣的業務人員，撥打電話聯絡被害人，利用被害人急需轉售心態，向被害人佯稱有買家要購買被害人的殯葬商品，並告知除可節稅外還可轉賣牟利。

檢警表示，假買家要求需搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等名目，買家才願意整組購買，再由集團成員分飾多角，假扮買家及業務與被害人碰面，要求被害人給付款項，以便包裹出售方式，被害金額從10幾萬元至數千萬元不等。

本月13日、19日，檢警兵分多路，搜索郭女等人位於新北市三重、蘆洲、五股等處所，查扣現金1億3463萬元、金塊、外幣及15筆不動產等，另扣得手機、電腦、教戰守則等證物，並拘提郭女等17人到案。

經檢警初步清查，被害民眾超過40人，遭詐騙金額達5500萬元，警詢後依加重詐欺取財、組織及洗錢等移送新北地檢署，因罪嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，向新北院聲請羈押禁見，其中11人羈押獲准、5人交保、1人飭回。