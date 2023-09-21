新竹市寡婦樓都更案鬧得沸沸揚揚，市府開記者會澄清後，環評主持人兼委員解鴻年又遭質疑是昇益開發的獨董，質疑應利益迴避。對此，解鴻年提出5點回應，強調擔任是為貢獻專業知識，各類委員會大會決議時若有利益相關自應迴避，但此案至今仍未入大會審議。

解鴻年中華大學副校長，具都市計畫、產業環境規劃、城鄉規劃、生態及智慧城市，針對外界質疑，他今天也提出5點回應，他指自己數十年來擔任各級政府各項委員會委員，基於大學社會責任，貢獻專業知識善盡言責，並無黨派色彩之分。

解鴻年也認為，寡婦樓為公辦都更案，長達8年的審議，對於地方的發展並非好現象；至於今寡婦樓環評審議被稱為「極音速環評案」，他則表示，環評小組並無同意與否的決策權力，通過專業討論及釐清案情向大會報告，大會合議才有同意權，而本案小組開了4次若還不能送大會，恐有違專業能力。

解鴻年也強調，各類委員會大會決議時若有利益相關自應迴避，但本案至今仍未入大會審議。

針對獨董一事，解也表示，中華大學楊前董事長邀請校內學者擔任旗下公司獨董貢獻專業為常態且行之多年，人選亦常更迭。

市府今下午也強調，環評委員聘任皆按照市府「環境影響評估審查委員會組織規程」以及「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選作業要點」，聘請具有環境影響評估相關學術專長及實務經驗之專家學者擔任。

市府也說明，解鴻年為中華大學副校長，賴以軒為中華大學工業管理學系副教授兼管理學院副院長，皆有高度專業知識與相關背景，依照專業聘用，解擔任環評專案小組「初審」第4次會議主持人，實為現場所有出席委員之共同推舉，毫無任何指定情事，也絕無任何對價關係。

市府也再次強調．此案根本還沒正式送環評大會，環評若要過關，必須要透過環評大會詳實討論後，再經由一定嚴謹及認定程序後才會正式通過，現在連環評大會都還沒有審議，單純只在環保局所開的環評小組「初審」階段，公務人員一切按照行政程序進行。

此外，利益衝突迴避法主要規範公職人員，本案卸任獨立董事解鴻年等，不受該法令規範，尚無利益衝突迴避問題。而「新竹市政府環境影響評估審查委員會組織規程」第7條也已明定委員迴避相關規定，委員應自行衡量，必要時應自行迴避。