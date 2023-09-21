中國大陸外交部發言人毛寧21日主持例行記者會。法新社記者提問，俄羅斯總統普丁在會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅時表示，他接受中方邀請，將於10月訪華。對此，毛寧表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年10月舉行，中方正就此同「一帶一路」的合作夥伴保持著密切溝通，將適時正式發佈相關消息。歡迎積極參與共建「一帶一路」的國家和夥伴屆時到北京，共商合作大計，共謀發展之道。

此前報導，王毅20日在聖彼得堡康斯坦丁宮會晤普丁。普丁向王毅談到，他接受中國國家主席習近平請他10月訪華的邀請。王毅則稱中方願繼續與俄方加強務實合作。

俄衛網指，普丁表示「我很高興接受中國國家主席發出的今年10月到訪中國的邀請，這次訪問在中國國家主席習近平提出的倡議架構下，這個倡議已經有一帶一路這樣的國際品牌。」

中國10月將在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。