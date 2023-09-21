美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）因大砲式發言，又被封為「美版戰狼」，不過他近日屢屢在社群平台針對北京高層發表嘲諷言論，讓華府官員相當感冒，擔憂進一步損害美中關係，甚至影響可能登場的拜習會。

63歲的美國駐日本大使易曼紐在社群平台上相當活躍，他近日發表多篇貼文，嘲諷、挖苦北京高層，例如他將中國大陸前外長秦剛、防長李尚福接連神隱的事件，比做英國小說《無人生還》（And Then There Were None）的劇情，更開酸是大陸青年還是北京高層將贏得這場「失業比賽」？他也擅長使用標籤，在貼文中標記「#MysteryInBeijingBuilding」。

President Xi's cabinet lineup is now resembling Agatha Christie's novel And Then There Were None. First, Foreign Minister Qin Gang goes missing, then the Rocket Force commanders go missing, and now Defense Minister Li Shangfu hasn't been seen in public for two weeks. Who's going… — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 8, 2023

不過這類挖苦大陸的貼文令華府官員相當不滿，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述3名華府官員指出，美國總統拜登的幕僚已經要求易曼紐停止在社群平台發布嘲弄北京高層的貼文。

白宮國安會（NSC）官員近日告訴易曼紐的幕僚，易曼紐的言論有可能損害華府試圖修補美中關係所做的努力，其中也包括可能在秋天登場的拜習會。

匿名白宮官員透露，易曼紐的推文「與這棟大樓發出的訊息不一致」。

19日，拜登在聯合國大會上針對美中較勁的問題時，採取了願意和解的態度，他說已經「準備好在需要共同努力才能取得進展的問題上與中國合作」，他也強調，華府尋求負責任地管理兩國之間的競爭，以避免演變為衝突。

匿名官員說，北京對易曼紐的貼文相當憤怒。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）8月31日以行動支持日本排放核處理水，赴福島採買當地產品。（資料照／路透社）

至於華府內部，部分官員對易曼紐的發言感到相當惱火，不過一名官員說，易曼紐仍是拜登團隊中的重要一員。

另一名官員的批評較為直接，認為易曼紐的發言毫無意義，也無助於促進美國對中國、甚至亞太地區的戰略目標，「這只是抵抗了我們在這個區域所做的事」，這名官員說，美國明白需要和中國保持一些關係，尤其是經濟領域，易曼紐的貼文「無法推動美國的目標」。

日本8月排放核處理水後，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）8月底親自赴福島吃生魚片，以行動支持當地產品。

一名前拜登政府官員的發言更犀利，他批評易曼紐的言論「完全違背」華府試圖與北京達成的目標，「他們試圖讓事態冷靜下來，然後又讓駐日大使攻擊中國人？這很愚蠢」。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）8月31日以行動支持日本排放核處理水，赴福島吃生魚片，吃完比讚。（資料照／路透社）

易曼紐最近關於中國大陸的評論發布於12、15日，前一則指控北京利用AI散播美國使用「天氣武器」引發夏威夷野火等不實言論，後一則是關於李尚福。

報導指出，易曼紐的貼文正值美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與大陸外長王毅在馬爾他舉行會談，兩人的會談為可能於11月舊金山亞太經濟合作會議（APEC）登場的拜習會鋪路。

針對媒體報導，易曼紐的發言人痛批「絕對不是事實」，白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）也強調，易曼紐是「優秀」的駐日代表。