外送員潘秉侑前年因積欠債務，假借買春在黎姓越籍女子套房內，連砍30刀將對方頸部幾乎砍斷致死，再拿走其隨身財物，最高法院駁回潘的上訴，斥責他對犯罪避重就輕，未能正視己身過錯，依強盜殺人罪判處無期徒刑定讞。

潘秉侑因需錢孔急，認非法居留從事性交易之越南女子應有財物，且不敢報警，2021年5月11日晚間約定見面，他先購買水果刀藏放在隨身包內，當天晚上進入她住處後，待房東收租離去後，在浴室門口，持刀從她背後靠近。

潘男脅迫被害女子，她轉身奮力抵禦，潘秉侑即揮刀朝她頸部及身體重要部位砍、刺，她倒地後，潘秉侑仍持刀上前猛刺其身體數下至不再動彈，使她頸部、胸部、背部、肢體至少遭受30處銳器傷，並因頸部動脈血管、氣管、神經斷離及氣血胸而死亡。

潘秉侑沖洗浴室，並搜刮放置在屋內之現金3500元及價值3萬7900元之iPhone 12手機1支離去，隔天下午變賣手機得款7000元，後來被警方查獲。

台灣高等法院更一審考量潘男雖坦承持刀殺人及取得財物之事實，但否認基於強盜犯意下所為，避重就輕，未能正視己身過錯，犯後態度難認良好，依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，潘不服提上訴，最高法院駁回確定。