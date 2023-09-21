眾人拉響彩炮，祈願再造石碇觀光魅力。（華梵大學提供）

華梵大學無人機帶著祝福降臨開營典禮現場。（華梵大學提供）

華梵大學推動新北市石碇區文化旅創與地方創生，於石碇豐田里百年紅磚房盛大舉行「旅創學堂」揭牌開營典禮，石碇區長劉彥伯、新北市議員陳儀君、華梵大學校長林從一等人與地方仕紳耆老皆來參加，華梵無人機也前來助陣，產官學攜手宣示打造石碇旅遊榮景。

石碇曾是世界知名古道「淡蘭古道」的南路轉運中心，石碇小鎮到華梵大學的彭山—玉桂嶺地域則屬古道的乘龍越嶺段，擁有豐富的景觀資源和人文軌跡，如風谷森林、百年石頭厝、在地詩人吟唱、華梵國際禪學中心等，非常適合發展成為北台灣文化旅遊與地方創生新基地。

為了創發石碇旅遊生機，華梵大學今年獲教育部核准「淡蘭古道地方創生實踐計畫」，9月起由校方整合全校設計、科技、美術、攝影、佛藝等系師資，開設「文化旅創與地方創生課程」，將以設計工作營的形式，結合藝術、科技等跨領域專業，帶領學生提出地方旅遊發展計畫書。

「文化旅創與地方創生課程」選定石碇豐田里市民活動中心開設「旅創學堂」，20日下午於百年紅磚房廣場熱鬧舉行揭牌開營典禮，石碇區公所、社區與觀光發展協會、在地青農、地方藝文人士、各里里長、地方仕紳耆老等都來共襄盛舉，見證歷史性的一刻。

華梵大學校長林從一表示，32年前華梵創辦人曉雲導師於石碇籌辦建校時，曾在這間百年紅磚房暫居半年，如今華梵又回到同一地點開辦「旅創學堂」，期盼藉由古道的重生為地方帶來新生，振興石碇觀光旅遊文化。

石碇區長劉彥伯說，感謝華梵大學將學術資源帶進石碇，除了淡蘭古道的文化旅創與地方創生，還有無人機山區防災救災系統，以及改造百年石頭屋藝術造鎮等多項計畫，也在華梵的推動下同步展開，創下石碇產官學攜手合作的新里程碑。

典禮的重頭戲是華梵大學無人機掛著祝賀的紅布條，從蔚藍晴空緩緩降臨現場，象徵科技與人文藉由旅創與藝術共創地方未來。知名在地詩人陳昭誠老先生與九寮坡農莊二檔頭高杉桂分別上台吟唱自己編寫譜曲的詩歌，贏得如雷掌聲。